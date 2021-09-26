«Впереди много интересного: Малькова заинтриговала новыми планами

Скандал между новым мужем Анастасии Макеевой Романом Мальковым и его бывшей женой до сих пор не утихает. Светлана в очередной раз планирует стать героем ток-шоу Андрея Малахова. К слову, недавно она получила алименты от бывшего мужа, но не ту сумму, на которую рассчитывала.

В своем инстаграм художница показала, как провела выходные с детьми. Они приехали на море.

«Важно проводить с детьми каждую имеющуюся у вас свободную секунду. Сегодня мы провели отлично день, набрались сил, особенно я, ведь впереди много интересного и интригующего», — написала Малькова.

Напомним, трое детей бизнесмена-строителя остались жить с мамой в Словении, а старший сын Андрей переехал к отцу и мачехе в Москву. С матерью он не хочет поддерживать контакт и настроен категорически.

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