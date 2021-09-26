«Наглая посредственность»: назван секрет успеха Ольги Бузовой

Евгений Сатановский уверен, что у артистки нет таланта, зато предостаточно уверенности.

Професор экономики Евгений Сатановский прокомментировал успешность телеведущей Ольги Бузовой.

Ведущий эксперт в области экономики заявил, что империя Ольги Бузовой держится на наглости и отсутствии комплексов.

По мнению Сатановского, у артистки нет «ни голоса, ни особых талантов, ни какой-то сногсшибательной внешности». Однако ученый не может отрицать того, что Бузова зарабатывает миллионы, да и аудитория знаменитости тоже оценивается такими же числами.

«Максимальное отсутствие комплексов, которых у наглой посредственности нет по определению, в отличие от людей ярких и творческих», — назвал Сатановский секрет популярности Бузовой в Mk.ru.

Сатановский уверен, что сегодняшним артистам не нужны образование и природные данные для того, чтобы раскрутиться и стать звездой.

Напомним, ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о конфликте с Ольгой Бузовой. Муж певицы Валерии признался, что телеведущая избегает его и не здоровается. Иосиф уверен, что причина размолвки кроется в его заявлении по поводу выступления Ольги на сцене МХАТа.

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