До середины бедра: Ксения Бородина поддержала тренд на ботфорты

Телеведущая показала актуальный образ на ужине с подругами.

В одной из последних Stories личного микроблога бывшей жены Курбана Омарова — Ксении Бородиной — появилась запись, в которой знаменитость покрасовалась в модных высоких сапогах перед выходом на встречу с подругами.

Ксения решила встретиться с приятельницами в одном из столичных ресторанов. Для вечерних посиделок Бородина облачилась в сверкающий топ с глубоким декольте. К нему знаменитость подобрала кожаную юбку в складку и куртку-косуху.

Также к аутфиту в тотально черном стиле Бородина выбрала высокие сапоги из матовой кожи. Ранее похожими ботфортами до середины бедра хвасталась тиктокерша Валя Карнавал. В отличие от Ксении, 19-летняя артистка отдала предпочтение обуви на высоком каблуке.

К слову, на встречу с телеведущей пришла ее близкая подруга Ольга Орлова.

Напомним, ранее Ксения Бородина попала в объектив одной из своих приятельниц в объятиях бизнесмена Эрика Авагяна. Бывшая возлюбленная Курбана Омарова стала часто проводить вечера с другом. Поклонники Бородиной предположили, что у телеведущей новый роман.

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