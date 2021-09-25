С эффектом бесконечных ног: Виктория Лопырева похвасталась вечерним платьем с разрезом до пола

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Виктории Лопыревой появились кадры с вечеринки Glamour. Артистка выбрала для торжественного мероприятия платье с акцентом на голое бедро.

Виктория запечатлелась со звездами российского YouTube — моделью Марией Миногаровой и блогером Алексеем Жидковским. На фото Лопырева предстала в силуэтном платье из бархата. Вставка из сетки оголила стройные ножки Виктории.

А Мария Миногарова облачилась в облегающее платье с черными вставками из струящейся ткани. Модель дополнила образ высокими сапогами с квадратным носом.

А блогер Алексей Жидковский позировал в лосинах с принтом «гусиные лапки» и лакированном бомбере. Знаменитость также использовал в своем образе массивную сумку Chanel, берет с козырьком и сребристые ботильоны с квадратным мысом.

«На ивенте было много классных молодых людей и девчонок, всегда интересно наблюдать за новым поколением (сами такими были)», — призналась Лопырева

Напомним, ранее Виктория Лопырева появилась на публике в платье бэби-долл. Таким нарядом знаменитость подчеркнула стройные ножки.

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