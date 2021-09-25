«Друзей у меня нет»: Даня Милохин пожаловался на одиночество

Блогер-миллионник Даня Милохин рассказал, что не собирается отмечать свое 20-летие с друзьями. Потому что у него их просто нет.

Милохин вырос в детском доме. Туда он попал в возрасте трех лет, когда его бросила родная мать. С раннего возраста Даня привык быть осторожнее с людьми. 19-летний артист признался, что он охотнее общается с менеджерами. А вот друзей у тиктокера нет.

«Менеджеры — очень важные люди в моей жизни, я с ними провожу больше времени, чем с друзьями. А друзей у меня нет. Я не люблю отмечать дни рождения, быть в центре внимания, мол, чуваки, поздравляйте меня», — признался Милохин.

Блогеру непросто подпускать людей к личной жизни, поскольку рос Милохин в атмосфере негатива и агрессии.

«Нас там били, я не скрывал этого никогда. Специально били по щекам, чтобы синяков не оставалось. Но однажды удар был такой силы, что у меня посинела часть лица. После этого меня не пустили на мероприятие, чтобы никто этого не заметил», — вспомнил тиктокер в шоу Стаса Ярушина «Ночной контакт».

Напомним, ранее Даня Милохин признался, что поссорился с Валей Карнавал. Артистка обиделась на блогера за ролик под песню Егора Крида. В своей новой композиции шоумен спел о романе с Валей.

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