«Впечатлений море»: Стриженова в белоснежном пальто предстала у Кремля со своим внуком

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она частая гостья на праздниках у звезд и порой ведет разные мероприятия. Также Екатерина успевает играть в театре. Многие поклонники восхищаются тем, как выглядит артистка в 53 года. Она демонстрирует женственные наряды: носит как брючные костюмы, так и юбки. А на днях телеведущая увиделась с сестрой, которая дизайнером.

Не раз Екатерина признавалась, что любит свою семью. Она счастлива в браке с актером Александром Стриженовым. Они вырастили дочек Анастасию и Александру, а теперь с удовольствием проводят время с внуком Петром. Очередной выходной они провели вместе. Стриженова с мужем сводила внука в центр Москвы, где они увидели храмы и развод Президентского караула у стен Кремля.

Для прогулки в дождливую погоду Екатерина облачилась в белоснежное пальто, которое дополнила платком в тон и бархатными сапогами синего цвета. Александр посадил внука на плечи, чтобы ему было лучше видно площадь.

«Сегодня наблюдали развод Президентского караула! На лошадях, в парадной форме, с живым военным оркестром, с парадными выстрелами… Петя так и не понял почему ему не дали покататься на лошади! Впечатлений море и дождь не помеха — можно нырнуть в музей Московского кремля», — поделилась телеведущая.

Поклонники восхитились семейными кадрами. Многие одарили комплиментами Петю и его бабушку. «Представляю эмоции Пети!», «А внук то, копия дедульки!», «Любуюсь вашей дружной семьей!», «Красивые», «Обожаю вас Екатерина! Пример для всех женщин», «Божечки, как я обожаю вашу семью», «Вы такая элегантная», «Элегантная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

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