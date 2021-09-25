«Вот я и дома!»: 62-летняя Марина Юдашкина в косухе и платье миди запечатлелась с мужем

Подруга Аллы Пугачевой вернулась из США и сразу собралась выйти в свет в Валентином Юдашкиным.

Марина Юдашкина уже больше 33 лет счастлива в браке с Валентином Юдашкиным. Она не раз представала с ним на светских раутах и вечеринках. Более того, избранница кутюрье часто носит наряды, которые он создает своими руками. Минувшим летом супруги отдохнули в Италии и Греции. А осенью Марина отправилась в США, где провела несколько дней. Она гуляла, виделась с подругами и наслаждалась теплой погодой.

А 25 сентября Юдашкин встретил жену, которая вернулась домой. Она успела отдохнуть и вечером уже приготовилась к выходу в свет. Супруги оделись в одной цветовой гамме. Валентин был в черных брюках, рубашке в тон и куртке. Причудливая шляпа дополняла его монохромный лук. Марина предпочла сочетание женственного и молодежного стилей. Она предстала в черном платье миди с юбкой-солнце и косухе. Колготки и туфли дополняли ее аутфит.

«Вот я и дома! Как же хорошо, несмотря на погоду! С Валечкой!» — отметила светская львица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Марина. Многие были рады видеть ее с мужем, так как маэстро не часто фотографируется. «Такой стильный Валентин Абрамович. Ну и вы, Марина Владимировна, как всегда очаровательны», «Замечательные! Вы черпаете вдохновение друг в друге!», «Дома хорошо, а когда родные люди рядом, еще лучше», «Потрясающая парочка! Рада, что вы вместе и счастливы», — прокомментировали пост подписчики.

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