«Стильно»: Лера Кудрявцева в черном костюме с принтом и кроссовках вышла на улицу

Лера Кудрявцева в этом году отпраздновала юбилей. Знаменитая телеведущая не стала устраивать грандиозной вечеринки. Зато почти все лето она провела с родными. В компании мужа Игоря Макаров и дочки Марии блондинка посетила Сочи, а потом загорала в Турции. Позже она вернулась на Черное море, так как снова вела «Новую волну». Стоит отметить, что в 50 лет телеведущая ухаживает за собой и может похвастаться стройной фигурой.

Обычно для красных дорожек и концертов Лера выбирает дизайнерские платья, костюмы, подчеркивающие достоинства ее фигуры. А вот в обычной жизни ей нравится носить комфортные наряды. Летом она отдает предпочтение ярким юбкам, а с наступлением осени телеведущая стала чаще одеваться в стиле спорт-шик. На этот раз Кудрявцева после работы вышла на улицу Москвы в черном спортивном костюме с принтом и кроссовках. Пуховую жилетку с капюшоном она держала в руках.

«Вы задумывались о том , что делает вас счастливым? Я понимаю, что счастье — это возможно минутное ощущение, но все же. И когда голова не болит, чувствую себя счастливой», — поделилась звезда.

Не только поклонники, но и друзья оценили ее повседневный лук. «Очень тебе идет», — отметила Катя Гордон. «Стильно, крутой костюмчик», — присоединился рэпер Птаха. «Счастье внутри нас», «Какая же вы красивая», «Молодая красотка», «Круто в 50 лет выглядеть на 20», «Ваш стиль вам так подходит», «Какая классная, на улице бы не узнала», «Очень красивая, как всегда», — прокомментировали пост подписчики.

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