Акцент на щиколотки: Зудина в платье из белого шелка со струящимся рукавом появилась на вечеринке

Марина Зудина уже три года живет без мужа Олега Табакова. Она тяжело переживала смерть артиста. Однако со временем Марина стала чаще появляться на публике. Она снимается в кино и одной из последних ее работ стала роль в сериале «Содержанки». Поклонники отмечают, что в 56 лет она выглядит моложе многих сверстниц. При актриса уже стала бабушкой. У ее сына Павла подрастает дочка Миа.

Летом Зудина отдохнула с наследниками в Хорватии. А теперь она проводит время в Сочи. Вдова Табакова приехала на «Кинотавр» и почти каждый вечер выходит в свет. Накануне актриса посетила вечеринку, которую организовал бренд Mercury. На красной дорожке она предстала в платье из белого шелка. Наряд с одним струящимся рукавов и одним открытым плечом подчеркнул достоинства ее фигуры. Босоножки на шпильке дополнили лук.

Благодаря платью Марина сделала акцент на тонких щиколотках, а также своей талии. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие написали ей комплименты.

«Шикарная, очень красивая!», «Марина, вы бесподобны!», «Вау, вам так идет это платье. Очень красивая», «Вы в шикарном платье!», «Просто огонь», «Бывает же на свете такая красота! Утонченность, стиль, ум», «Как вам идут такие платья», «Хороша», «Безумно идут подобранные волосы», «Такая элегантная и статная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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