«Антигламур»: Навка в банном халате и с маской на лице предстала в домашней обстановке

Татьяна Навка уже давно не ездит на соревнования в качестве участницы. Она тренирует будущих чемпионов, а также свою дочку надежду, которая уже несколько лет занимается фигурным катанием. Не так давно спортсменка отвела наследницу в первый класс. У самой Навки прибавилось день, так как она вернулась из отпуска, который провела в Греции. Теперь фигуристка ездит на съемки и не пропускает вечеринок, которые устраивают ее друзья.

Не так давно Татьяна танцевала на празднике под песни Леонида Агутина, а также отметила на торжестве у друзей с мужем Дмитрием Песковым. 25 сентября спортсменка поделилась домашним кадром. Она предстала без макияжа, но на ее коже была косметическая маска. Также Навка позировала на диване в одном банном халате среди одежды и сумочек. В руках она держала бокал.

«Антигламур или art-beauty — творческий беспорядок! Готовимся» — написала звезда льда.

Поклонники восхитились тем, что фигуристка не боится демонстрировать себя без укладки и косметики. Многие одарили ее комплиментами.

«Все правильно, впереди выходные», «Красоту ничем не замаскируешь», «Как вы грациозно сидите», «Будто кадр из фильма», «Женские вечера так похожи», «Какая вы стройная», «Сколько у вас сумочек, мечта детства», «Идеальный выходной выглядит именно так», «Готовится к новому выходу в свет всегда приятно», — прокомментировали пост подписчики.

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