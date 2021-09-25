«Поговаривали, что у нас отношения»: Батрутдинов признался, что ему нравится Паршута

Резидент Comedy Club теперь ведет «Шоумаскгоон» на НТВ.

Тимур Батрутдинов стал ведущим «Шоумаскгоон» на НТВ. Объявляя участницу проекта Юлию Паршуту, шоумен признался, что был в восторге от ее образа Змеи в «Маске».

«Поговаривали даже, что у нас были отношения!», — загадочно заявил Батрутдинов. «Я стесняюсь спросить… А кое-кто – это кто?» — спросил его соведущий Тимур Родригез. «Это я. Посмотри, какая она классная! Она такая Змея», – пошутил комик.

Напомним, участниками проекта «Шоумаскгоон» стали Анатолий Цой, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Вячеслав Макаров, Алиса Мон, Диана Анкудинова.

Каждую программу звезды будут петь и выставлять друг другу оценки от 2 до 9 баллов. Победит тот, кто наберет наибольшее количество очков.

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