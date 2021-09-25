«Спектакль не состоялся»: Екатерина Вилкова объяснила, почему ее не взяли в МХТ имени Чехова

Актриса Екатерина Вилкова в программе «2Верник2» на канале «Культура» рассказала, почему не выходит на сцену в театрах. В свое время ее не взяли в МХТ имени Чехова, что наложило определенный отпечаток и повлияло на дальнейшую судьбу.

«Ну не сложилось. Я очень хотела в МХТ имени Чехова. Я даже что-то репетировала. В итоге спектакль не состоялся. Не вышел. Ну и тогда объявили, кто и куда расходится. В МХТ меня не взяли. Я больше никуда не хотела. Потом начались съемки в кино». Екатерина Вилкова

Как отметила актриса, у нее сегодня нет желания выходить на сцену в театрах.

«Очень точечные желания, конечно, были. Но сейчас я не могу взять на себя такую ответственность. Желания должны быть не мимолетные. Мне кажется, что надо идти, если без этого не можешь. Иначе не получится. Меня звали в антрепризы, но я всегда отказывалась. Может была обида на МХТ. Туда тогда взяли полкурса», — заметила Екатерина Вилкова.

Отметим, что Екатерина Вилкова полюбилась зрителям по таким картинам, как «Стиляги», «Черная молния», «Елки». Покорять столицу она приехала из Нижнего Новгорода.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.