«Не переживай за свою квартиру»: Малькова ответила Макеевой, порассуждав о встрече с сыном

Художница Светлана Малькова в сторис Instagram ответила актрисе Анастасии Макеевой. Звезда мюзиклов ранее отмечала, что не позволит встретиться Мальковой с сыном Андреем на ее территории. В частности, в ее квартире. При этом она выразила надежду, что Андрей все-таки увидит мать, которая о нем позабыла.

«Успокойся, Анастасия, ради Бога! Как только я буду в Москве, естественно встречусь с сыном. Не переживай за свою квартиру. Мест для встреч полно». Светлана Малькова

Как отметила Светлана Малькова, Анастасия Макеева чересчур вошла в роль.

«Что за спектакль ты опять разыгрываешь. Играй на сцене, а не в соцсетях. Судами хватит пугать, делай, что хочешь. Да и живи ты, как хочешь. Утомила ты всех, ей Богу», — заметила Светлана Малькова.

Напомним, что Светлана Малькова и Анастасия Макеева уже около года регулярно поливают друг друга грязью. Вражде не видно конца и края. Муж художницы ушел от нее к актрисе. В мае нынешнего года прораб Андрей Мальков взял в жены Анастасию Макееву.

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