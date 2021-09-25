Старшая болтает, а младший уплетает: мама Тимати запечатлела общение внуков во время обеда

В одной из последних публикаций личного микроблога родительницы шоумена Тимати — Симоны Черноморской — появилась запись, в которой знаменитость показала своих внуков за обеденным столом.

Мама Тимура Юнусова пригласила внуков в гости. Она накрыла Ратмиру и Алисе стол. Пока наследники артиста с удовольствием обедали, Симона пообщалась с малышами. Точнее, лишь с Алисой. Поскольку маленький любитель перекусить уплетал фрукты за обе щеки.

Как отмечала мама Ратмира, мальчик вечно голодный. Как и сама Анастасия Решетова, Ратик любит вкусно поесть.

А вот дочь Алены Шишковой пока рассказывала бабушке интересную историю, лишилась винограда. Девочка протянула руку с лакомством, а Ратмир забрал фрукт себе.

«Алиса, пока ты зеваешь, Ратик у тебя все слопает», — посмеялась бабушка девочки.

Напомним, ранее Симона Черноморская похвасталась растяжкой внучки Алисы. Родительница Тимати запечатлела вертикальный шпагат наследницы шоумена на тренировке по танцам. Бабушка Юнусовой старается во всем поддерживать малышку и часто лично присутствует на ее занятиях.

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