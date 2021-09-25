«Ты вдруг стоишь обнаженная на сцене»: Инна Чурикова рассказала о своих актерских снах

Актриса Инна Чурикова в программе «2Верник2» на канале «Культура» рассказала о своих актерских снах, которые ее порой беспокоят.

«У нас же актерские сны бывают. Все одинаково у всех актеров. Ты вдруг стоишь обнаженная на сцене. Меня несколько раз такие сны беспокоили». Инна Чурикова

Как отметила актриса, мучают ее и другого рода сновидения.

«Я забыла текст. И мучаюсь, мучаюсь. Но не могу вспомнить. Вот такие два сна. А еще страшный сон, когда в театр опаздываешь. Это тоже страшный сон», — заявила Инна Чурикова.

Напомним, что Инна Чурикова с 1975 года служит в театре «Ленком». Она одна из ведущих актрис театра. Как отмечал директор с расширенными полномочиями Марк Варшавер, у Инны Чуриковой единственной в театре нет второго состава. Он безумно гордится, что такая актриса служит в «Ленкоме».

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