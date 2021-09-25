«У него был свой круг актеров»: Чурикова объяснила, почему получала мало ролей при Захарове

Как отметила актриса, она могла бы сыграть куда больше ролей.

Актриса Инна Чурикова в программе «2Верник2» на канале «Культура» заявила, что получала мало ролей в «Ленкоме» при жизни худрука Марка Захарова.

«Я однажды задал Марку Анатольевичу Захарову вопрос. Инна Чурикова, как мне казалось, сыграла очень мало ролей. Это был 1996 год. То есть в театре вы были уже больше двадцати лет. Но вы сыграли мало ролей. Их было всего за эти годы пять или шесть. На что мне сказал Марк Захаров: «Я считаю, что она очень плотно занята в репертуаре. Даже слишком она загружена. Я ей предлагаю новую роль бабуленьки в спектакле», — сказал ведущий Вадим Верник.

«Слава Богу, что я согласилась. Все хотят понравиться моей героине, потому что у нее есть деньги, власть и сила. Я считаю, что мало ролей сделали с ним в театре. У него появилась группа актеров, с которыми он работал. Я перестала входить в этот круг. Я понимала, что у него есть свой круг актеров». Инна Чурикова

Напомним, что Инна Чурикова служит в «Ленкоме» с 1975 года. Она одна из ведущих актрис театра.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.