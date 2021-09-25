«Прекращайте врать»: Роман Мальков угрожает судом и исками программе Андрея Малахова

Строитель Роман Мальков в сторис Instagram заявил, что программу телеведущего Андрея Малахова «Прямой эфир» ждет иск, если продюсеры не перестанут собирать сплетни про его семью.

«Деньги не пахнут. Прекращайте врать». Роман Мальков

Как отметил Роман Мальков, он накажет тех, кто рассказывает неправду о нем и его жене актрисе Анастасии Макеевой.

«Вас уважаемая и «правдивая» порнопередача тоже ждет иск. Уже в пути. И если вы не перестанете вмешиваться в нашу частную жизнь и нанимать незаконно частных детективов, то общение с вами будет более полным, но в рамках суда», — написал Мальков.

Напомним, что Роман Мальков в мае этого года взял в жены актрису Анастасию Макееву. При этом он бросил в Словении свою прежнюю супругу с детьми. Лишь недавно художница Светлана Малькова смогла выбить алименты от своего бывшего мужа. При этом Светлана стала частой гостьей в России. Она приезжает для участия в шоу Андрея Малахова.

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