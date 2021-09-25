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«Прекращайте врать»: Роман Мальков угрожает судом и исками программе Андрея Малахова

Как считает строитель, передачу ждут неприятности.

«Прекращайте врать»: Роман Мальков угрожает судом и исками программе Андрея Малахова
Роман Мальков. Фото: instagram.com/malkov_roman_mr2/

Строитель Роман Мальков в сторис Instagram заявил, что программу телеведущего Андрея Малахова «Прямой эфир» ждет иск, если продюсеры не перестанут собирать сплетни про его семью.

Комментарий Романа Малькова
Комментарий Романа Малькова. Фото: instagram.com/malkov_roman_mr2/

«Деньги не пахнут. Прекращайте врать».

Роман Мальков

Как отметил Роман Мальков, он накажет тех, кто рассказывает неправду о нем и его жене актрисе Анастасии Макеевой.

«Вас уважаемая и «правдивая» порнопередача тоже ждет иск. Уже в пути. И если вы не перестанете вмешиваться в нашу частную жизнь и нанимать незаконно частных детективов, то общение с вами будет более полным, но в рамках суда», — написал Мальков.

Напомним, что Роман Мальков в мае этого года взял в жены актрису Анастасию Макееву. При этом он бросил в Словении свою прежнюю супругу с детьми. Лишь недавно художница Светлана Малькова смогла выбить алименты от своего бывшего мужа. При этом Светлана стала частой гостьей в России. Она приезжает для участия в шоу Андрея Малахова.

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