«Корм из корыт»: Сергей Бурунов рассказал о своем рационе питания

Артист похудел на девять килограммов и мечтает сбросить еще десять.

Исполнитель главной роли в сериале «Полицейский с Рублевки» — Сергей Бурунов — после съемок «Форт Боярда» избавился от лишних килограммов. Однако свое преображение знаменитость связывает не с физическими нагрузками на проекте, а с правильным питанием.

Актер думал, что похудеет на экстремальном проекте в роли ведущего. Однако чуда не произошло. Бурунов стал терять вес, когда пересмотрел свой рацион.

44-летний артист признался, что устроил настоящую проверку на силу воли. Бурунов отказался от сахара и даже на отдыхе не мог позволить себе картофель и мучное.

«Я решил провести эксперимент — выяснить, кто сильнее: сахар или я. Есть у меня сила воли или нет… Если вы зайдете в магазин и мысленно уберете весь сахар, который содержится в продуктах, то из всего, что лежит на прилавках, останется процентов 20. Вот это просто надо перестать есть и тогда все будет нормально», — отметил Бурунов в Sobesednik.ru.

Актер рассказал, что уже добился результатов в похудении. У Бурунова ушли девять килограммов. На этом знаменитость не останавливается. Сергей желает сбросить еще десять килограммов.

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