«Мне уже не страшно»: Сергей Бурунов после «Форта Боярд» готов к любым испытаниям

Исполнитель главной роли в сериале «Содержанки» — Сергей Бурунов — стал новым ведущим шоу «Форт Боярд». После съемок артист поделился впечатлениями от экстремального проекта.

Официальный голос Леонардо Ди Каприо в России признался, что видел многое на российском телевидении. Однако к испытаниям, которые ему готовил «Форт Боярд», актер был не готов. В первую очередь Бурунов имел в виду большие физические нагрузки.

«Съемки в «Форте Боярд» стали для меня большим потрясением. В плане физических нагрузок у меня в последний раз такое было, когда я учился в военном училище. Я преодолевал по 50 лестничных пролетов. До этого проекта я думал, что знаю все о телевидении, но оказалось, что я не знаю ничего. После этой игры мне уже не страшно вести в принципе ничего», — заявил Бурунов.

44-летний актер добавил, что ждал меньшей цифры на весах по окончании съемок. Однако и тут Бурунов ошибся.

«Я думал, что похудею, но этого не произошло. Просто ноги болели, пришлось ходить по врачам. Лишние килограммы я уже сбросил после проекта благодаря диете», — рассказал Сергей в интервью Sobesednik.ru.

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