«Она меня не любит»: Даня Милохин переживает из-за холодного отношения Вали Карнавал

Блогер-миллионник Даня Милохин признался, что не хотел задеть Валю Карнавал. Однако артистка обиделась на коллегу и бывшего приятеля.

Даня, как и Валя, в своем молодом возрасте стал известными на всю страну. Они оба являются кумирами современной молодежи. Однако блогеры не дружат, хотя у них общие увлечения и похожий бизнес.

Причиной является обида Карнавал на Милохина. Даня признался, что певица отписалась от него в социальных сетях. Это случилось после того, как Милохин записал ролик в Tik-Tok под трек бывшего возлюбленного Карнавал.

«Я знаю, что она меня не любит. За то, что я поснимал кучу разных видосов. Но не с целью ее обидеть…. Вот есть у Егора Крида крутой трек, очень крутой, но есть часть, где он поет про Карнавал. Я снял ролик под этот припев, и она отписалась от меня везде. Давайте запустим хэштег «Валя, подпишись на Даню»», — предложил Милохин в шоу Стаса Ярушина «Ночной контакт».

Напомним, после расставания с Валей Карнавал музыкант Егор Крид написал песню, которая оскорбила 19-летнюю тиктокершу.

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