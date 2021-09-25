«Ночью плакать буду»: Татьяна Кравченко осталась недовольна, как ее сняли в «Сватах-7»

Актриса отметила, что может впасть в депрессию.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилось видео, на котором актриса Татьяна Кравченко признается, что ей не очень понравилось, как ее сняли в картине.

«Здравствуйте. Я на озвучивание приехала. Сейчас увижу, как меня сняли и в депрессию попаду. Не понравится, как меня сняли. Это точно будет. Ночью плакать буду. Очень ждем». Татьяна Кравченко

Высказалась о сериале и актриса Инна Королева.

«Я не знаю точно, когда выйдут «Сваты». Надеюсь, что осенью. Ну в крайнем случае к Новому году. Озвучка уже идет. Уже заканчивается. Раз озвучка идет, то это говорит о том, что монтаж уже сделан», — сказала она.

Фанаты картины прокомментировали последние новости.

«Радостная новость, для нас, поклонников сериала «Сваты». На этой неделе многие актеры занимались озвучиванием сериала (тонировкой). А это значит, что монтаж седьмого сезона «Сваты» близится к завершению. Это подтвердила актриса Инна Королева».

Сериал «Сваты» был доснят нынешним летом в Грузии. Этот сезон станет последним.

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