«Моя мечта большая»: Слава Марлоу приобрел столичную квартиру

Молодой артист и битмейкер Слава Марлоу стал владельцем элитной квартиры в Москве. Об этом знаменитость сообщил на личной странице в Instagram.

Напомним, впервые Марлоу появился на публике вместе с шоуменом Алишером Моргенштерном в эфире Первого канала. Слава пришел к Ивану Урганту, где наглядно показал процесс создания хитов для друга и артиста Моргенштерна.

Слава Марлоу прославился как битмейкер и помощник Моргенштерна. Однако в последнее время знаменитость сам начал петь и уже стал попадать в топ-чарты. Музыкальная карьера позволила Марлоу купить свою недвижимость в 21 год.

Артист показал вид из новой квартиры и признался, что мечтает о дорогих предметах интерьера.

«Купил квартиру. Теперь беру кредит на паровой шкаф — это моя мечта большая. Подскажите, если был опыт», — похвастался Слава.

«Слава, вы просто молодец! Вы для меня пример целеустремленности», «Поднялся на простых битах», «Круто!», «Вау! Ты просто супер!», «Умничка», — поздравили артиста его поклонники.

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