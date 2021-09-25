Избавился от зловещей наколки: сын Елены Яковлевой удалил татуировку гроба на лице

Именно эта наколка больше всего выводила из себя его знаменитую мать.

Сын актрисы Елены Яковлевой 28-летний Денис Шальных свел татуировку гроба со своего лица. Именно эта наколка больше всего выводила из себя его знаменитую мать.

«Маме не нравился гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице». Денис Шальных

Отметим, что не так давно Денис Шальных обратился за помощью к косметологу. Он попросил удалить надоевшие ему татуировки. Правда, сделать это оказалось не так просто. Кожу во время болезненной процедуры приходится обрабатывать лазером.

По словам тату-мастера Екатерины Фединой, Шальных во время процедуры отказался от анестезии. В итоге сильно пострадала кожа сына Елены Яковлевой. Молодой человек отказался от дальнейших сеансов, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Денис Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой, когда создал свою группу. Одно время Шальных работал тренером в фитнес-клубе.

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