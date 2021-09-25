«Занимает 99% твоего времени»: Нателла Крапивина рассказала о том, чем жертвовала ради Светланы Лободы

39-летняя создатель шоу «Орел и решка» — Нателла Крапивина — рассказала о подробностях расставания со Светланой Лободой. Знаменитость перестала продюсировать артистку минувшим летом.

Напомним, после скандала с Филиппом Киркоровым экс-избранница бизнесмена Дмитрия Крапивина заявила о прекращении сотрудничества с исполнительницей Светланой Лободой. Несмотря на долгие годы совместной работы, Крапивина перестала быть продюсером певицы.

«Я объявила, что заканчиваю с Лободой и ухожу, потому что Света была моим единственным артистом на протяжении многих лет. Но уйти совсем я не могу. Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99% твоего времени. Я так жить больше не готова. Хочу заниматься менеджментом артиста и давать дорогу молодым», — призналась Крапивина.

«Я так и не стала частью шоу-бизнеса», — заявила знаменитость в программе «Кино в деталях» на СТС.

Напомним, ранее Нателла Крапивина заявила о своем возвращении в мир шоу-бизнеса в качестве продюсера. Знаменитость готовится открыть собственный музыкальный лейбл.

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