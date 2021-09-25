«Рыбаки в ужасе»: поправившаяся Лариса Гузеева окунулась в морскую водичку

Телеведущая отдыхает в Крыму и, несмотря на закрытый сезон, смело резвится на волнах.

Накануне телеведущая и актриса Лариса Гузеева откровенно призналась, что поправилась. Чтобы привести себя в форму и снять накопившийся стресс, телесваха поспешила устроить себе мини-отпуск с пользой для души и тела в любимом восстановительном центре в Крыму.

Между процедурами, которые проходит артистка, Гузеева много гуляет, а также отважно плещется в волнах.

«Плаваю. Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю», — рассказала телеведущая.

На новом фото Гузеева показала, каким образом доводит рыбаков до ужаса. Сама актриса решила плавать в футболке с патриотичной надписью на груди. Подписчики поддержали звезду, заметив, что в холодной воде обменные процессы ускоряются, а значит и похудение не заставит себя ждать.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!