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Едва не трещат по швам: Настя Каменских натянула на свою «как у Ким» узкие кожаные скинни и опасно нагнулась

Певица не стесняется пышных форм, а, напротив, всячески подчеркивает их.

Едва не трещат по швам: Настя Каменских натянула на свою «как у Ким» узкие кожаные скинни и опасно нагнулась
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Украинская поп-дива Настя Каменских несколько лет назад начала сольную карьеру, завершив с Алексеем Потапенко историю дуэта «Потап и Настя». И с того момента серьезно похудела, поскольку осознала, что хочет стройности и легкости. Ей это удалось, она вдохновила многих своих поклонниц на работу над собой.

В настоящее время Каменских, по наблюдениям многих фолловеров в Сети, набрала. Но это ее не беспокоит – девушка по-настоящему наслаждается собой, полюбила фигуру и приняла себя полностью. И даже свои пышные бедра и ягодицы она не стесняется демонстрировать в бикини или нижнем белье.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

На сей раз красотка утянулась в узкие кожаные скинни, которые оказались едва ли по размеру ее гром-бедрам, и смело позировала у автомобиля, опасно нагнувшись. Ткань на ягодицах и бедрах слишком натянулась, грозясь затрещать по швам, но это звезду не смутило.

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