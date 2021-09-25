«Тростинка!»: постройневшая Екатерина Скулкина из Comedy Woman произвела бешеный фурор в Сети

45-летняя актриса стала не только худой, но и помолодевшей.

Звезда юмористического шоу Comedy Woman, телеведущая Екатерина Скулкина произвела настоящий фурор в Сети. Актриса предстала перед поклонниками похудевшей и помолодевшей настолько, что некоторые даже не узнали любимицу – так она изменилась.

Ранее вес Скулкиной достигал почти 100 килограммов, именно с этими цифрами девушка стала знаменитой. Поклонники привыкли к ее корпулентной фигуре, но сама актриса не смогла смириться с ней и решила избавиться от лишнего. За лето она похудела на 20 килограммов. Но останавливаться не намерена: «Всего 1 кг отделяет меня от веса мечты. Но думаю, что им я не ограничусь».

«Такая умница. Так похудела. Мой мотиватор. У меня уже 12 кг.», «Какая вы молодец!», «Красавица. Умница. Браво!!!Я понимаю, что это дикий труд. Не могу сдвинуть свои лишние 10 кг с места. Полгода пытаюсь», «Я думала вам не пойдет быть худой, потому что вы мне безумно нравились полной, вижу, что ошибалась», «Катя, вы сумасшедшей красоты в любом теле, одежде, цветом волос! Огонь, вы невероятная!», «Ногииии! Бесконечные! Длинные и стройные!», «Тростинка! Очень эффектная», — восторженно пишут под снимком.

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