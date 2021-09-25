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«Вечер в Монте-Карло»: красотка-жена Стаса Михайлова едва уместила выдающийся бюст в глубокое декольте

Откровенным вырезом Инна Михайлова хвасталась на званом ужине в Монако.

«Вечер в Монте-Карло»: красотка-жена Стаса Михайлова едва уместила выдающийся бюст в глубокое декольте
Инна и Стас Михайловы. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Популярный исполнитель Стас Михайлов с женой Инной отдыхают в Монако. Эффектная пара стала гостями на званом благотворительном балу, который состоялся на самом побережье Средиземного моря. Вместе с ними на вечере появились выдающиеся мировые деятели, среди них – актриса Шерон Стоун.

Инна Михайлова не стала скромничать и привлекла к себе внимание роскошным вечерним нарядом из красного атласа – платьем с длинным шлейфом и откровенным декольте.

«Вечер в Монте-Карло был посвящен океану, земле и человечеству», — подчеркнула красотка в красном.

Инна Михайлова. Фото: instagram.com/inamikhaylova/
Инна Михайлова. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Образ так понравился самой Инне, что она поспешила запечатлеть себя во всех ракурсах. Выдающийся бюст красотки-жены Стаса Михайлова едва уместился в столь открытом декольте, но конфуза светской даме удалось избежать.

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