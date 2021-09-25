И модно, и стройно: Хромченко показала юбку, которая скроет лишние объемы на талии и бедрах

Проблемные места на пышной фигуре с успехом можно нивелировать при помощи трендового решения.

Телеведущая Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» помогает перевоплощаться не только героиням шоу, но и не забывает о телезрительницах. Она регулярно дает советы на примере нарядов, подобранных стилистами передачи, советуя, как модницы по ту сторону экрана могут обыграть их в своем гардеробе.

В новом выпуске преображения дождались юноша и девушка с синдромом Дауна. Также обновить решили и стиль их мам. Светлана предстала на главном подиуме страны в голубом костюме с интересным элементом на талии, похожим на юбку. И Хромченко поспешила объяснить его присутствие:

«Ваш костюм демонстрирует очень яркую тенденцию сегодняшнего дня, когда юбку или платье носят с брюками. Ну, в данном случае это полуюбка, такая удлиненная баска, которую, скорее, можно воспринимать как украшение костюма, как какую-то деталь», — отметила стилист.

Хромченко призвала корпулентных модниц обратить внимание на этот элемент – он с успехом поможет скрыть лишние объемы на талии и бедрах.

«Такие полуюбки, удлиненные баски, асимметричные баски – это прекрасный выход из положения. Потому что они декорируют все выпуклые зоны и очень хорошо работают для того, чтобы придать вашему костюму вариативность», — экспертно высказалась Хромченко.

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