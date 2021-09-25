«Он жрет и жрет»: Саша Черно из «Дома-2» поделилась подробностями раздора с мужем

Бывшая участница шоу «Дом-2» Саша Черно продолжает интересовать зрителей даже после своего ухода с проекта год назад. Девушка воспитывает годовалого сынишку от мужа Иосифа Оганесяна, с которым сыграла свадьбу на телестройке, и до недавнего времени у них все было благополучно.

Но не так давно Черно стала признаваться, что у них начались сложности в отношениях. Поклонники уверены, что дело идет к разводу, но девушка намерена бороться за свое семейное счастье и не распространялась о подробностях. Сейчас же эмоциональный накал в паре достиг пика, и эмоции у Черно бьют ключом. Поэтому она стала рассказывать подробности происходящего, чтобы получить от своей аудитории поддержку.

Оказалось, что Иосиф Оганесян ведет себя как подросток. И каждый день старается устроить жене протесты – поведением, отношением, словами. Это его жене сильно не нравится.

«Какие вещи я терплю каждый день: мат при ребенке, крик, неадекватное поведение малолетки. А ребенку нужно говорить, что папа хороший», — признается девушка. – «Я искренне не понимаю, что с ним стало… искренне не понимаю, почему он не взрослеет, а ведет себя как сложный подросток. Я устала, я хочу на ручки, я хочу быть за каменной стеной за своим мужчиной, а не защищаться от своего же мужа».

Многие подписчики стали поддерживать Сашу, нашли даже причину, по которой все случилось – она повзрослела и выросла как личность, а ее мужчина пока нет. Но Черно не видит перспектив Оганесяна, но оченно хочет, чтобы тот стал сильным и заботливым мужем, за которым, как за каменной стеной. «Это не про Йосю. Он жрет и жрет», — резюмировала блогер.

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