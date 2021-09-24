«Был пьян в стельку»: Николаса Кейджа приняли за бомжа и с позором выгнали из ресторана в Лас-Вегасе

Обладатель премии «Оскар», 57-летний Николас Кейдж известен не только своими блестящими ролями, но и пристрастием к крепким напиткам.

В Сети гуляет видео, героем которого стал Николас Кейдж, которого не узнали официанты и охранники одного из ресторанов Лас-Вегаса. Пьяный актер напугал посетителей своим неадекватным поведением и странным внешним видом.

Лохматый, обросший, одетый в черную футболку и леопардовые штаны, босиком Николас Кейдж с трудом пытается передвигаться по ресторану.

«Мы заметили похожего на бомжа мужчину. Он был пьян в стельку и вел себя очень шумно. К нашему изумлению, он оказался Николасом Кейджем. Он орал на людей и пытался вступить в драку с персоналом. Он был настолько пьян, что едва мог надеть шлепанцы, прежде чем его вывели. Говорят, он выпил много виски и несколько шотов текилы», — цитирует The Sun очевидца событий.

Стоит отметить, что этот инцидент – не единственная выходка пьяного Николаса Кейджа. Он устраивал скандал на собственной свадьбе с визажисткой Эрике Койке в 2019 году.

Во время свадьбы жениха понесло: Николас Кейдж кричал, что молодой жене от него нужны только деньги. А спустя несколько дней после торжества актер потребовал аннулировать брак, заявив, что не понимал, что делает.

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