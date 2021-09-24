«Хотелось бы дочку»: Яна Рудковская рассказала о своем главном желании

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская призналась, что мечтает о четвертом ребенке. Продюсер запустила марафон, в котором поделится секретами личного успеха. О своем новом проекте она рассказала Алене Жигаловой.

Примечательно, что в разговоре с телеведущей Рудковская упомянула о своем главном желании. Яна рассказала, что готова исполнять мечты обычных людей. Однако у нее у самой есть тайное желание. Знаменитость все же озвучила его.

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«Мне хотелось бы дочку», — призналась Рудковская в прямом-эфире личного вебинара.

Избранница фигуриста рассказала, что верит в марафоны исполнения желаний. По словам Яны, главное — верить и сильно захотеть. Именно это Рудковская желает участникам своего марафона «Я супер».

В новом проекте Рудковская готова поделиться личными секретами построения бизнеса. Также Яна сама сходит с участником в Большой театр и пригласит его к себе на завтрак.

Напомним, ранее Яна Рудковская вышла в свет в пижамном костюме и слингбэках. Знаменитость после отпуска посетила мероприятие в доме бренда Louis Vuitton.

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