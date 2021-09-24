Стильная малышка: Тата Блюменкранц из «Дома-2» нарядила дочку в модный тренч цвета хаки для похода в магазин

Четырехлетняя Бетти Блюменкранц вместе с мамой отправилась за покупками.

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц после развода с Валерой Блюменкранцем одна растит дочку Беатрису.

В июле этого года малышке исполнилось четыре. Тата и Бетти постоянно живут в Москве, а Валера периодически наведывается к ним в гости.

Папа Беатрисы живет в Санкт-Петербурге с новой женой, тоже бывшей участницей «Дома-2» Анной Левченко, и маленьким сыном Давидом.

Тата Блюменкранц старается баловать дочку Бетти. Звездная мама, которая обожает красиво одеваться, не жалеет денег на наряды для наследницы. Крошка всегда одета очень стильно и в соответствии с трендами.

На этот раз Тата Блюменкранц показала, во что облачила Бетти для похода в магазин за продуктами – крошка сопровождала свою маму. Крошка облачена в модный тренч трендового оттенка хаки.

Тата поделилась видео в сторис микроблога, на котором запечатлела Бетти. Девочка уютно устроилась в тележке, которую Тата еще не успела наполнить продуктами.

«Кисунь, ты что на чиле, на расслабоне? Не мешаю я тебе отдыхать?» — слышен за кадром голос Таты Блюменкранц. «Мам, поехали!» — отвечает Бетти.

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