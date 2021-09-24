Настасья Самбурская пожаловалась на хейтеров, которые упрекают ее за внешний вид

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Универ» Настасьи Самбурской появилась фотография знаменитости без фотошопа.

Настасья не побоялась показать поклонникам себя «настоящую». При этом актриса не отказывается от фотошопа и фильтров полностью. Самбурская решила быть честной со своими фолловерами. Она готова показывать себя разную. Однако взамен знаменитость просит не оскорблять ее.

«Я не очень люблю фотошоп и стараюсь им не пользоваться, если не надо спасаться от внезапно вскочившего злостного прыща или от неудачного света, подчеркивающего несовершенства. Мне 34 годика, я взрослая женщина. Меня, как и всех, настигают возрастные изменения. В этом нет ничего страшного, мы не вечные. Но считать своим долгом сообщать мне о том, что я постарела, не нахожу корректным», — заявила Самбурская.

Настасья попросила подписчиков держать себя в руках и не писать ей гневные комментарии.

«Я и сама в курсе, что уже не девочка. Да, когда я снималась в сериале «Универ», мне было 24 года. Конечно, если увидеть первые серии, а потом сразу перемахнуть через 10 лет, то я немного изменилась», — призналась Самбурская.

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