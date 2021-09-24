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Настасья Самбурская пожаловалась на хейтеров, которые упрекают ее за внешний вид

Актриса ужаснулась, когда ее стали называть старой.

Настасья Самбурская пожаловалась на хейтеров, которые упрекают ее за внешний вид
Настасья Самбурская. Фото: Instagram.com/samburskaya

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Универ» Настасьи Самбурской появилась фотография знаменитости без фотошопа.

Настасья не побоялась показать поклонникам себя «настоящую». При этом актриса не отказывается от фотошопа и фильтров полностью. Самбурская решила быть честной со своими фолловерами. Она готова показывать себя разную. Однако взамен знаменитость просит не оскорблять ее.

«Я не очень люблю фотошоп и стараюсь им не пользоваться, если не надо спасаться от внезапно вскочившего злостного прыща или от неудачного света, подчеркивающего несовершенства. Мне 34 годика, я взрослая женщина. Меня, как и всех, настигают возрастные изменения. В этом нет ничего страшного, мы не вечные. Но считать своим долгом сообщать мне о том, что я постарела, не нахожу корректным», — заявила Самбурская.

Настасья Самбурская
Настасья Самбурская без фотошопа. Фото: Instagram.com/samburskaya

Настасья попросила подписчиков держать себя в руках и не писать ей гневные комментарии.

«Я и сама в курсе, что уже не девочка. Да, когда я снималась в сериале «Универ», мне было 24 года. Конечно, если увидеть первые серии, а потом сразу перемахнуть через 10 лет, то я немного изменилась», — призналась Самбурская.

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