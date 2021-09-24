«Какой красивый ребеночек получился!»: Селена Майер из «Дома-2» поделилась фото подросшего сына

Экс-участница проекта Селена Майер два с половиной месяца назад стала мамой.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Селена Майер в одиночку растит маленького сына, которому девятого сентября исполнилось два месяца.

Селена не стала долго интриговать и уже давно рассекретила лицо малыша и его имя. Все убедились, что наследник Селены Майер, Ален, очарователен и похож на свою маму. Но недавнее фото Селены с сыном вновь произвело фурор среди подписчиков «Дома-2».

На снимке в микроблоге молодая мама предстала с наследником на руках. Ален облачен в курточку сливочного оттенка и черную шапочку, которая гармонирует с цветом его глаз. Подписчики Селены Майер пришли в умиление от вида хорошенького мальчика.

«Какой красивый ребеночек получился!», «Красивый какой, глаза огромные. Копия мама», «Какие у него глаза нереальные», «Какой у вас сынок красивый, просто прелесть», «Суперкрасивый мальчик и мамочка тоже», — высказались в Сети.

Напомним, Селена Майер скрывает, от кого родила сына Алена.

Отца своего ребенка она показала в микроблоге лишь раз: на фото, сделанном во время выписки из роддома. Правда, лицо мужчины Селена Майер закрыла смайликом.

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