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Тетя Мотя запустила проект онлайн-забега «Беги за мечтой»

Блогер организовала соревнование, в котором главное - не скорость, а везение.

Тетя Мотя запустила проект онлайн-забега «Беги за мечтой»
Наташа Давыдова. Фото: предоставлено организаторами

Основатель фитнес-приложения Наташа Давыдова или Тетя Мотя устроила онлайн-забег на пять километров. Примечательно, что время финиша в соревнованиях не играет роли.

Телеведущая канала Ю объединит профессиональных бегунов и любителей легкой атлетики. Давыдова запустила свой новый проект 17 сентября 2021 года. С этого времени любой желающий может принять участие в спортивном конкурсе от Тети Моти и выиграть осуществление своей мечты.

Все, что понадобится участникам, — это любовь к бегу, Instagram и фитнес-трекер. Необходимо пробежать дистанцию длиной пять километров и зафиксировать результат. Его нужно будет опубликовать на личной странице в Instagram.

Наташа Давыдова на пробежке. Фото: предоставлено организаторами
Наташа Давыдова на пробежке. Фото: предоставлено организаторами

К слову, участникам можно пробежать или просто пройти дистанцию. Скорость не учитывается. Победитель будет определен случайным образом восьмого октября.

Проект уже поддержали Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Елена Перминова и другие знаменитости шоу-бизнеса.

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«Беги за мечтой»Звездный спортЛена ПерминоваНаташа ДавыдоваСветлана БондарчукТетя МотяЯна Рудковская