Подчеркнула пышную грудь: Проскурякова в платье невесты предстала на свадебном фото с Николаевым

Накануне, 23 сентября, известная пара, композитор и поэт-песенник Игорь Николаев и его жена, певица и актриса Юлия Проскурякова праздновали стальную свадьбу – исполнилось одиннадцать лет с того дня, как они стали мужем и женой.

В честь этого события Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге фотографией, на которой она и Игорь Николаев запечатлены в день свадьбы.

А день спустя жена маэстро, тронутая теплыми словами и поздравлениями, поделилась еще одним снимком из семейного архива. Он тоже был сделан во время бракосочетания.

В кадре Игорь Николаев обнимает свою красавицу-жену за талию, а в другой руке держит ее руку. Юлия Проскурякова облачена в пышное платье невесты с глубоким декольте, делающим акцент на ее пышной груди.

«Огромное спасибо всем за поздравления! – написала под свадебным снимком Юлия Проскурякова. — Спасибо за ваши открытые сердца. Столько добрых и хороших, искренних пожеланий мы прочитали! Спасибо. Будьте счастливы, дорогие наши друзья, поклонники и просто неравнодушные добрые люди! Хорошего всем настроения и прекрасного дня!»

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