Алина Загитова показала блейзер с освежающим эффектом

19-летняя спортсменка Алина Загитова опубликовала на личной странице в Instagram снимки из Казани. Туда знаменитость прилетела для участия во Всемирном конгрессе татар.

Загитова представила освежающий вариант модного жакета. Алина выбрала холодный оттенок голубого. А ранее стилист Александр Рогов показал, как добиться такого же эффетка с помощью белоснежного блейзера.

«Сегодня я принимала участие во Всемирном конгрессе татар в Казани, и для меня быть приглашенным спикером — большая честь и ответственность», — отметила Алина.

Загитова запечатлелась с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Спортсменка позировала в ярко-голубом атласном пиджаке. Он стал акцентным пятном в торжественно-деловом аутфите фигуристки.

Загитова также выбрала струящиеся черные брюки и блузку с отложным воротничком. На ногах Алины красовались лакированные лодочки на шпильке. В качестве аксессуаров была использована черная сумочка Prada.

Напомним, ранее Алина Загитова предстала в образе с использованием множества модных брендов. Однако обилие знаменитых лейблов не порадовало стилиста. Диана Руссо рассказала об ошибках, допущенных фигуристкой.

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