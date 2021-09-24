«Это очень смешно»: жена Андрея Мерзликина прокомментировала новости о разводе с ним

В эту пятницу, 24 сентября, на информационных лентах появились сообщения о том, что якобы известный актер Андрей Мерзликин и его жена Анна готовятся к разводу и уже поданы соответствующие заявления в суд.
Анна Мерзликина, которая является не только женой актера и мамой его детей, но и пиар-менеджером, в ответ на вопросы журналистов о разводе посоветовала посмотреть ее страничку в Instagram. Судя по ней, в семье все прекрасно.
Андрей Мерзликин на днях поздравил Анну с днем рождения, ей исполнился 41 год. В микроблоге артиста много фото с отдыха в Кисловодске, глядя на которые, становится очевидным, что эта пара гармонична и счастлива.
«Это очень смешно. Нет, мы не разводимся», — опровергла информацию Анна Мерзликина.
Стоит отметить, что новости о расставании Андрея Мерзликина с женой публиковались со ссылкой на сайт Нагатинского суда, где, действительно, есть запись о предстоящем разводе семьи Мерзликиных.
«Видимо, это другие Мерзликины», — объяснила Анна Мерзликина в беседе с MK.ru.
Напомним, Анна и Андрей Мерзликины поженились в 2006 году, а через некоторое время после свадьбы обвенчались. У пары четверо детей.
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