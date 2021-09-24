«Готовы подождать еще пять лет»: Воля на Comedy Club попросил Бузову отменить юбилейный концерт

Звезда пришла на шоу, чтобы рассказать о новом проекте «Звезды в Африке» и грядущем сольном выступлении «Вот она я».

Шоумен Павел Воля в эфире нового выпуска Comedy Club потребовал от певицы и телеведущей Ольги Бузовой отменить ее юбилейный сольный концерт в Москве «Вот она я».

Когда ведущие Павел Воля и Гарик Харламов увидели Бузову в зале, то Бульдог воскликнул: «Ой, сколько ты всего натворила!», намекая на последние новости из жизни звезды. После Бузова начала рассказывать о своем грядущем концерте. Тут уже не выдержал Павел Воля.

Он попросил Бузову отменить выступление, потому что на самом деле повод исчез, ведь юбилей в пять лет не отмечают.

«Мы готовы подождать еще пять лет», – добавил резидент Comedy Club.

Также в новом выпуске на сцену проекта вернется Андрей Скороход, совершивший камбэк в Comedy Club с новой песней, которую он спел вместе с Андреем Авериным, Зурабом Матуа и Дмитрием Сорокиным. Кроме того, на шоу появится актер Гоша Куценко. Он расскажет вместе с креативными продюсерами о сериале «#Яжотец», сообщает пресс-служба ТНТ.

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