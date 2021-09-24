«Ему важно, чтобы был рост»: Иван Абрамов назвал самого требовательного из жюри шоу «Игра»

Участник нового проекта канала ТНТ шоу «Игра» Иван Абрамов из «Нашей команды» назвал самого требовательного члена жюри.

«Начать играть, будучи стендап-комиками, было экстремальной затеей. Судя по первым баттлам, самым требовательным членом жюри был Гарик Мартиросян. Ему важно каждый раз, чтобы был рост. Вот мы в прошлый раз вышли, и я был метр восемьдесят пять, потом вышли и опять ростом метр восемьдесят пять — но жюри уже не так сильно улыбалось». Иван Абрамов

Напомним, что 26 сентября в 21.00 на телеканале ТНТ начинается «Игра»! Самый амбициозный юмористический проект в истории телеканала ТНТ стартует с грандиозной трехчасовой премьеры. В первом же выпуске появятся все 85 комиков в составе сильнейших команд. Они сойдутся в битве за главный приз — 30 миллионов рублей.

больше по теме В комедийном шоу «ИГРА» сделали пародию на Ксению Собчак В эфир программа выйдет 26 сентября.

Добавим, что вести шоу будет Евгений Чебатков. В жюри, кроме Гарика Мартиросяна, такие звезды, как Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова.

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