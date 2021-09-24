«Ниточки трусов в бедра впились»: Рудова впервые так сексуально обнажила свою сдобу в стрингах

Наталья Рудова в Stories микроблога поделилась свежими домашними пикантными кадрами. Однако этот же видеоролик в мгновение ока перекочевал на фанатскую страничку красавицы-блондинки. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» покрасовалась перед зеркалом в алом купальнике. При этом поклонники звездной дивы обратили внимание на то, что лиф от бикини подчеркивал не только «сочный» бюст актрисы, но и ее «набухшие под тканью ягодки». Фанаты тут же посчитали, что дома у Натальи слишком холодно.

Рудова сексапильно утянула гром-бедра и крепкий «орешек» тугими стрингами, впервые так соблазнительно блеснув упругими прелестями. Мужская часть поклонников актрисы буквально лишилась дара речи, а женская — обрушилась на звездную блондинку с едкой отповедью.

«Ниточки трусов в бедра впились», «Натали, ну сколько можно-то? Хорош выпендриваться! Неужели дома одежды другой нет, кроме трусов??», «По дому в стрингах ходите? Вот что значит отопительный сезон», «Не замерзла? Снегурочка», «Какой у вас рельефный пресс», «Из спортзала, небось, не вылазит», «Вы что в тренажерке поселились??», «Лисьи носики встрючились под лифчиком», «Дома-то холодно? Вон как пуговки под тонкой тканью напряглись», «Секси мамасита», «Шальная императрица», «Тело как у богини», — пишут фолловеры.

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