«Нужно ехать в Европу»: вдовец Легкоступовой посоветовал Азизе с мужем бежать из России в Италию

Как отметил Юрий Фирсов, в Старом Свете российские дрязги не интересны никому.

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что певице Азизе надо как можно скорее с мужем уезжать из России в Италию.

«Мы с Валей собирались на Тенерифе: уверен, что там у нас все бы сложилось по-другому. Но нам пришлось задержаться в России. А Азизе нужно ехать в Европу. Там российские дрязги не интересны никому». Юрий Фирсов

Как добавил Юрий Фирсов, у Азизы в Европе есть прекрасный шанс построить крепкие отношения и семью. По его словам, он видит, как расцвела рядом с Александром Соколовым Азиза.

Напомним, что после загадочной смерти жены Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов разругался в пух и прах с ее детьми. Он наотрез отказался выезжать из квартиры Легкоступовой и вступил в права наследства. Дети исполнительницы хита «Ягода-малина» считают, что мужчина хочет получить свою часть денег от имущества их матери, сообщает «Собеседник».

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