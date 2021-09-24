Звезда «Возвращения Будулая» Матлюба Алимова ушла жить в Сретенский монастырь

Актриса после несчастий в личной жизни пришла к христианской вере.

Звезда картины «Возвращение Будулая» Матлюба Алимова из-за несчастий в личной жизни пришла к христианской вере и ушла жить в Сретенский монастырь. Игумен монастыря Тихон, когда-то сам учился во ВГИКе и с радостью принял актрису.

Как рассказывала Алимова, ее в свое время буквально спасла вера. Если бы не духовная жизнь, то она, по собственному признанию, давно либо спилась, либо покончила с собой.

Известно, что в последние годы Матлюба Алимова сдружилась со своим однокурсником Леонидом Каюровым. Он также ушел в церковь, став дьяконом.

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О былой славе звезда «Возвращения Будулая» старается не вспоминать. По ее словам, у актеров такая участь. Слава, то приходит, то уходит, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Матлюба Алимова была замужем лишь однажды. Ее муж режиссер Мурат Ахметов. Супругу он очень сильно ревновал. Причем часто без всякого повода. В итоге пара приняла решение развестись.

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