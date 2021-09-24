«Тряси своими арбузами»: Ольга Бузова довела до слез «особенного» героя «Модного приговора»

«Солнечный» юноша Сергей всегда мечтал о встрече с певицей, и эта встреча стала очень эмоциональной.

В новом выпуске передачи «Модный приговор» исполняли солнечные мечты. Героями на этот раз стала пара танцоров с особенностями здоровья. Сергей и Александра уже шесть лет занимаются бальными танцами, у каждого из них есть как общие желания, — например, попасть на творческий конкурс в Лондон, — так и личные – сменить имидж, переодеть мам.

Сергей давно мечтал о фотосессии и встрече с Ольгой Бузовой. И «Модный приговор» исполнил эти желания. Певица появилась в студии в блестящем мини-платье и исполнила строчки из песни «Танцуй под Бузову, под эту легкую музыку. Тряси своими арбузами, танцуй под Бузову».

С собой красотка пригласила «особенного» героя, и он поднялся к ней на подиум.

«Привет, я не ожидал вас увидеть», — признался Сергей и заплакал.

От накала эмоций Бузова прижала «солнечного» юношу к груди и попыталась успокоить. Хотя у нее тоже глаза оказались на мокром месте.

«Я специально пришла, чтобы сбылась ваша мечта. Я хочу вам сказать, что это очень важно – мечтать. Потому что, если ты не мечтаешь, ты не живешь. А эта жизнь прекрасна, даже со своими сложностями. И вы такие молодцы, что вы и танцуете, и рисуете!», — высказалась длинноногая звезда.

Заметим, что это уже не первый визит Бузовой на «Модный приговор» Весной красотка была в гостях у Александра Васильева и Эвелины Хромченко и даже привозила свои концертные наряды, от которых историк моды пришел в экстаз.

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