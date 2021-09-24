Крупная клетка, пышные рукава: Барановская в зеленом платье миди появилась в студии «Модного приговора»

Звезда экрана выступила вместе с Александром Васильевым и Эвелиной Хромченко модным судьей.

На программе «Модный приговор» Первого канала вновь место Надежды Бабкиной заняла Юлия Барановская. Ведущая шоу «Мужское/Женское» вместе с Александром Васильевым и Эвелиной Хромченко выступила в роли модного судьи.

больше по теме Хрупкая и романтичная: Водянова в безразмерном пиджаке поддержала тренд на маскулинность Вещь не по размеру сделала модель еще более уточненной.

В студии передачи Барановская появилась в платье миди с крупной зелено-розовой клеткой. Изюминки привнесли интересные детали: квадратное декольте, пышные рукава, плиссе в разрезе юбки. Для завершения образа красотка предпочла убрать волосы в высокий хвост.

Юлия Барановская регулярно принимает участие в съемках передачи «Модный приговор». И всегда ее образы состоят из трендовых элементов. К примеру, однажды теледива предстала в красном платье с актуальным сейчас принтом «горошек» и плечом-«седло». Об этих мастхэвах ранее рассказывали соведущие Барановской – Эвелина Хромченко и Александр Васильев.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!