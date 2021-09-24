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Крупная клетка, пышные рукава: Барановская в зеленом платье миди появилась в студии «Модного приговора»

Звезда экрана выступила вместе с Александром Васильевым и Эвелиной Хромченко модным судьей.

Крупная клетка, пышные рукава: Барановская в зеленом платье миди появилась в студии «Модного приговора»
Юлия Барановская. Кадр из шоу "Модный приговор" / Первый канал

На программе «Модный приговор» Первого канала вновь место Надежды Бабкиной заняла Юлия Барановская. Ведущая шоу «Мужское/Женское» вместе с Александром Васильевым и Эвелиной Хромченко выступила в роли модного судьи.

В студии передачи Барановская появилась в платье миди с крупной зелено-розовой клеткой. Изюминки привнесли интересные детали: квадратное декольте, пышные рукава, плиссе в разрезе юбки. Для завершения образа красотка предпочла убрать волосы в высокий хвост.

Юлия Барановская
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Юлия Барановская регулярно принимает участие в съемках передачи «Модный приговор». И всегда ее образы состоят из трендовых элементов. К примеру, однажды теледива предстала в красном платье с актуальным сейчас принтом «горошек» и плечом-«седло». Об этих мастхэвах ранее рассказывали соведущие Барановской – Эвелина Хромченко и Александр Васильев.

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