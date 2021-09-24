Иван Ургант показал Дмитрия Певцова в ярко-голубых, но очень тесных микротрусах

В таком соблазнительном образе актера ранее видеть еще не приходилось.

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале посмеялся над Дмитрием Певцовым. Он разместил коллаж на ведущего актера «Ленкома», на котором тот изображен в тесных ярко-голубых микротрусах. Они подчеркнули все достоинства Дмитрия Певцова.

На коллаже Певцов, который не так давно стал депутатом Государственной Думы, произносит: «Мне нечего скрывать. Да и негде!»

Любопытно, что многие поклонники не ожидали увидеть своего любимого актера в таком образе. Они стали оставлять восторженные комментарии. Надо признать, что на коллаже Дмитрий Певцов находится в прекрасной форме.

больше по теме Маленькая копия отца: Ургант показал младшую дочку Валерию в домашней обстановке Телеведущий отпраздновал шестилетие наследницы.

Напомним, что Дмитрий Певцов в связи с важным постом будет вынужден в самое ближайшее время покинуть штат театра «Ленком». Скорее всего, для него в театре будет создан новый контракт. Поклонники по-прежнему будут наблюдать за актером в «Ленкоме».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.