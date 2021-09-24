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Иван Ургант показал Дмитрия Певцова в ярко-голубых, но очень тесных микротрусах

В таком соблазнительном образе актера ранее видеть еще не приходилось.

Иван Ургант показал Дмитрия Певцова в ярко-голубых, но очень тесных микротрусах
Иван Ургант. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале посмеялся над Дмитрием Певцовым. Он разместил коллаж на ведущего актера «Ленкома», на котором тот изображен в тесных ярко-голубых микротрусах. Они подчеркнули все достоинства Дмитрия Певцова.

Иван Ургант и Дмитрий Певцов
Иван Ургант и Дмитрий Певцов. Фото: кадр из шоу «Вечерний Ургант»

На коллаже Певцов, который не так давно стал депутатом Государственной Думы, произносит: «Мне нечего скрывать. Да и негде!»

Любопытно, что многие поклонники не ожидали увидеть своего любимого актера в таком образе. Они стали оставлять восторженные комментарии. Надо признать, что на коллаже Дмитрий Певцов находится в прекрасной форме.

Напомним, что Дмитрий Певцов в связи с важным постом будет вынужден в самое ближайшее время покинуть штат театра «Ленком». Скорее всего, для него в театре будет создан новый контракт. Поклонники по-прежнему будут наблюдать за актером в «Ленкоме».

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