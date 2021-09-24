«Она не вершит судьбы»: Тишман высказался по поводу влияния Пугачевой на отечественной эстраде

Марк Тишман прославился благодаря участию в проекте «Фабрика звезд-7». Артист оказался счастливчиком, которому удалось спеть дуэтом с Аллой Пугачевой. Музыкант, став героем выпуска «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro, вспомнил, как это было.

После дуэта они с Примадонной начали общаться. Песни Тишмана даже вошли в ротацию на радио Пугачевой «Алла».

«У Аллы Борисовны я очень многому научился. И как мне кажется, любой человек, поющий в нашей стране по-русски, — ученик Пугачевой. Это человек универсального таланта, но сам факт того, что я какое-то время общался с Аллой Борисовной, спел с ней дуэтом, и она давала мне какие-то советы, — это уже огромное счастье», — признался певец.

В настоящее время редко видятся. Оно и понятно – Примадонна уже завершила карьеру, посвятив себя семье. И специально искать встречи с ней Тишман не стремится. Правда, очень внимательно отслеживает новости о ней. И имеет что сказать по поводу волны обвинений некоторых артистов в том, что Пугачева помешала чьей-то карьере.

«Алла Пугачева – гениальная певица и актриса, но она не вершит судьбы, а живет своей жизнью. У нее есть своя семья, она не тот человек, который будет совать нос в чьи-то жизни», — высказался артист.

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