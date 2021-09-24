Может лишить дара речи: Ефимова в бикини с «дырявым» лифом-бандо показала прелести

29-летняя многократная олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова не только является одной из быстрых, но и красивых спортсменок мира. «Золотая рыбка» регулярно подтверждает это звание, публикуя, на радость поклонников, пляжные снимки в бикини.

Сейчас звезда спорта уже находится в США, где проживает последние десять лет, периодически прилетая на родину. Первым делом красотка поспешила на пляж, чтобы провести несколько ленивых дней на солнце. Разумеется, Ефимова не поскупилась на фотографии, которыми порадовала фанатов.

На одном из снимков спортсменка с идеальной фигурой предстала в салатовом бикини. Лиф-бандо от купальника оказался с изюминкой – зона декольте у него открыта, отчего у поклонников может пропасть дар речи: не каждый день увидишь такую красоту.

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