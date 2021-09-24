Как выбрать и с чем носить резиновые сапоги
Видео
Аксессуары, которые «оживят» любой образ
Видео

Может лишить дара речи: Ефимова в бикини с «дырявым» лифом-бандо показала прелести

Стройная и загорелая пловчиха позировала на океанском побережье.

Может лишить дара речи: Ефимова в бикини с «дырявым» лифом-бандо показала прелести
Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/

29-летняя многократная олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова не только является одной из быстрых, но и красивых спортсменок мира. «Золотая рыбка» регулярно подтверждает это звание, публикуя, на радость поклонников, пляжные снимки в бикини.

Сейчас звезда спорта уже находится в США, где проживает последние десять лет, периодически прилетая на родину. Первым делом красотка поспешила на пляж, чтобы провести несколько ленивых дней на солнце. Разумеется, Ефимова не поскупилась на фотографии, которыми порадовала фанатов.

Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/
Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/

На одном из снимков спортсменка с идеальной фигурой предстала в салатовом бикини. Лиф-бандо от купальника оказался с изюминкой – зона декольте у него открыта, отчего у поклонников может пропасть дар речи: не каждый день увидишь такую красоту.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

красивая фигураНовости googleфото в бикиниЮлия ЕфимоваЮлия Ефимова последние новости