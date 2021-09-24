Хрупкая и романтичная: Водянова в безразмерном пиджаке поддержала тренд на маскулинность

Вещь не по размеру сделала модель еще более уточненной.

Глобальный тренд на оверсайз, который правит модный бал на протяжении многих лет, с недавних пор включил в себя маскулинную составляющую. Многие фэшн-эксперты, включая именитых Эвелину Хромченко и Александра Васильева, буквально в один голов советовали модницам присмотреться к нему.

Супермодель Наталья Водянова, разумеется, в курсе всех трендов. Девушка всегда выглядит актуально и свежо, при этом примеряя самые последние модные новинки. На этот раз красотка поддержала тренд на маскулинность, представ в кремовом брючном костюме с безразмерным пиджаком.

Широкоплечие и просторные одежды, будто изъятые из мужского гардероба, женщинам добавляют шарма. Они в них не выглядят брутальнее, как спешил уверить Васильев, а, напротив, делают только романтичнее и нежнее, что и продемонстрировала на своем примере Наталья Водянова.

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